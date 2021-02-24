Более 40 долгостроев в Пермском крае планируют достроить при помощи федеральной поддержки

ПЕРМЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Более 40 жилых долгостроев в Пермском крае хотят ввести в эксплуатацию при помощи федерального Фонда защиты прав дольщиков. Об этом журналистам сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.

"Этот вопрос сдвинулся с мертвой точки только в прошлом году. Мы поставили в приоритет его решение, поскольку понимаем, что за каждым домом стоят семьи, которые не могут получить квартиры. Из этих 44 домов по 32 уже приняты решения, еще по 12 планируем определиться в этом году", - пояснил Махонин.

Он уточнил, что половина долгостроев будет введена в эксплуатацию до конца 2023 года, по другим объектам жителям выплатят компенсации, поскольку вводить в эксплуатацию эти объекты экономически нецелесообразно. Глава региона также призвал региональные власти быть готовыми в любой момент предоставить всю необходимую документацию федеральному Фонду.

"Понятно, что по тем домам, где принято решение по выплатам, жители получают деньги и дальше могут распоряжаться ими по своему усмотрению. Но по тем объектам, которые надо достраивать, жители могут находиться в неведении. Наша задача - на каждом этапе им разъяснять, что к чему. Они должны знать, что не остались один на один с проблемой, что мы помогаем и делаем все от нас зависящее, чтобы они смогли заехать в свои квартиры как можно скорее", - добавил губернатор.