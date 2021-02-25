Свыше 48 тыс. рабочих мест появится в Подмосковье благодаря вводу нежилой недвижимости

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 48 тыс. рабочих мест планируется создать в Московской области в 2021 году благодаря вводу коммерческой недвижимости. Об этом сообщила ТАСС в четверг министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

"Создание рабочих мест является одним из приоритетных направлений для властей Подмосковья. Мы рассчитываем, что в этом году благодаря вводу коммерческой недвижимости будет создано более 48 тыс. рабочих мест", - сказала Федотова.

Она отметила, что всего в 2021 году в Московской области планируется ввести в эксплуатацию около 4 млн кв. м коммерческой недвижимости.

В министерстве напомнили, что с 2017 года в Подмосковье функционирует Центр содействия строительству. Он помогает устранить административные барьеры, сократить срок выхода на стройку и создать рабочие места. Всего за период его работы в регионе было создано свыше 230 тыс. рабочих мест.

В пресс-службе также уточнили, что в прошлом году около 50 тыс. рабочих мест появилось в Подмосковья благодаря вводу коммерческой недвижимости.