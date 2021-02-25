Эксперт рассказал о росте ввода офисов в Москве на 120%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Около 560 тыс. кв. м офисов будет построено в Москве в 2021 году, сообщил в четверг глава департамента офисной недвижимости JLL Алексей Ефимов на конференции "Коммерческая недвижимость - 2021: новые горизонты".

"Объем ввода в 2021 году будет больше, в прошлом году у нас было совсем ничего. Мы думаем, что в 2021 году достроят и введут в эксплуатацию полмиллиона офисных помещений", - сказал Ефимов.

Согласно представленным им на конференции данным, ввод офисов, таким образом, вырастет на 120% в годовом выражении. По словам Ефимова, 560 тыс. кв. м - это максимум с 2015 года.

Как полагает эксперт, спрос на офисы в Москве в текущем году вырастет на 20-30% относительно 2020 года - будут заключены сделки аренды и купли-продажи 1 млн кв. м офисов. При этом доля свободных офисных площадей вырастет до 13-14%, добавил Ефимов.