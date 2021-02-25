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Власти Москвы сдадут в аренду павильон № 515 на ВДНХ через городские торги

Начальная цена годовой аренды - 4,9 млн рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы сдадут в аренду двухэтажное нежилое здание - павильон № 515, расположенный на территории ВДНХ. Площадь объекта составляет 298,5 кв. м, начальная цена годовой аренды - 4,9 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Город сдаст в аренду двухэтажное нежилое здание - павильон № 515, расположенный на территории ВДНХ по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 515. Объект находится у входа в строящийся "Парк будущего" на Южной аллее ВДНХ и предназначен для размещения предприятия общественного питания. Первую очередь масштабного всесезонного развлекательного комплекса планируется запустить уже в 2021 году", - говорится в сообщении.

Одно из главных преимуществ представленного объекта - высокий трафик, обеспеченный близостью к Центральной аллее ВДНХ, океанариуму "Москвариум" и популярным музейно-выставочным площадкам. Здание отреставрировано в рамках программы по возрождению ВДНХ, оборудовано необходимыми коммуникациями и готово для использования в коммерческих целях. Здесь может открыться кафе или ресторан. Договор аренды с победителем торгов будет заключен сроком на 1 год и 11 месяцев, приводятся в сообщении слова главы Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Здание павильона построено в модернистских традициях, его архитектурной особенностью является витражное остекление в два этажа. Ранее здесь располагался магазин "Союзпечать", он появился в 1973 году и предлагал посетителям широкий ассортимент регулярных печатных изданий и книжной продукции.

Заявки на участие в торгах принимаются до 1 марта 2021 года, торги состоятся 4 марта. Организатором торгов выступает Казенное предприятие города Москвы "Выставка достижений народного хозяйства" при содействии Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Сервисный центр 44", подведомственного Департаменту города Москвы по конкурентной политике.

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