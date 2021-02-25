Банк ДОМ.РФ увеличил выдачу ипотеки в январе 2021 года на 127%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ в январе выдал ипотечных кредитов на 11,2 млрд рублей, что на 127% превышает показатели января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на исследование Frank RG и аналитического центра ДОМ.РФ.

"В январе 2021 года Банк ДОМ.РФ выдал 3,7 тыс. ипотечных кредитов на 11,2 млрд рублей, что на 1,7 тыс. кредитов и на 6,3 млрд больше, чем в январе 2020 года. Такие темпы роста (+89% по количеству и +127% по сумме) более чем в 3 раза выше динамики роста рынка (+23% и +40% соответственно)", - отмечается в сообщении.

Наибольший объем ипотечного кредитования в Банке ДОМ.РФ обеспечивает выдача кредитов на квартиры в новостройках и рефинансирование. Например, по итогам января 2021 года доля рефинансирования в банке достигла 50% от общего объема выдачи ипотеки, а средневзвешенная ставка по рефинансированию - 7,1% годовых. В целом по всем действующим программам с господдержкой в январе 2021 года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечные кредиты на 4,7 млрд рублей, из которых 3,6 млрд рублей приходятся на льготную ипотеку на новостройки, 0,5 млрд рублей - на семейную ипотеку, 0,4 млрд рублей - на военную ипотеку.

Как отметил заместитель гендиректора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко, увеличение выдачи ипотечных кредитов в первый месяц года на 126% по всем продуктам позволило Банку ДОМ.РФ подняться на четвертое место в рейтинге крупнейших ипотечных кредитных организаций, о чем свидетельствуют данные аналитиков Frank RG и ДОМ.РФ.

Рейтинг крупнейших ипотечных банков по итогам января 2021 года возглавляет Сбербанк (выдано ипотек на 125,5 млрд рублей), ВТБ (на 45,6 млрд рублей) и Альфа-банк (на 13,5 млрд рублей), отмечается в исследовании Frank RG и аналитического центра ДОМ.РФ. В целом на 20 крупнейших ипотечных банков приходится выдача 92 тыс. ипотек на 253 млрд рублей, что на 15% превышает аналогичные показатели прошлого года по количеству и на 31% - по объему. Программа льготной ипотеки на новостройки обеспечила в первый месяц года выдачу ипотек на 71 млрд рублей, что составляет 28% в общем объеме жилищного кредитования. Средневзвешенные ставки в январе по ипотеке на жилье в новостройках достигли 7,88%, на вторичном рынке - 8,06% и по рефинансированию - 7,89%.