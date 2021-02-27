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В Приморье намерены завершить до конца 2021 года строительство домов ЖСК "Остров"

По словам краевых властей, работы по первым 38 домам кооператива закончат уже в мае

ТАСС, 21 февраля. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился завершить строительно-монтажные работы по всем 252 домам жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Остров" до конца этого года. Об этом в субботу сообщается в релизе пресс-службы правительства региона.

"Необходимо, чтобы мы до конца года выполнили строительно-монтажные работы по всем 252 домам. Как только это происходит, мы людям передаем ключи, чтобы они смоли сразу приступить к чистовой отделке помещений. Как только подведут сети - подписываем акт приема-передачи", - цитирует пресс-служба главу региона.

По информации краевых властей, строительно-монтажные работы по первым 38 домам кооператива будут завершены уже в мае. Полная сдача объектов ЖСК "Остров" намечена на следующий год.

ЖСК "Остров" был создан 25 октября 2012 года в Приморском крае на территории острова Русский. Строительство жилья все еще не завершено, договор о строительстве с компанией "Аркада" был разорван по инициативе дольщиков из-за нарушения сроков и качества строительства. Работы планировалось завершить в 2019 году.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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