Главгосэкспертиза в 2020 году снизила стоимость строительных проектов на 330 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Проверки Главгосэкспертизы России в 2020 году позволили снизить сметную стоимость строительства объектов на 9% от заявленной, или на 329 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя России.

"Общая заявленная сметная стоимость строительства объектов в 2020 году составила 3,579 трлн рублей и в результате проверки снизилась на 9,2%, то есть на 329 млрд рублей. Снижение произошло из-за того, что технические решения, принятые в проектной документации, оказываются ошибочными или избыточными, а их исключение или коррекция снижают стоимость строительства", - говорится в сообщении. Еще одна причина - ошибки при составлении сметной документации, когда сметчики неправильно посчитали или применили те или иные нормативы либо не учли все данные.

В целом в 2020 году Главгосэкспертиза выдала 4 731 заключение по итогам проверок проектной документации. При этом по сравнению с 2019 годом доля отрицательных заключений по государственной экспертизе снизилась с 15% до 11%, при проверке сметной документации - с 20% до 7%.

По данным Минстроя, ключевыми стали объекты нефтегазовой промышленности, транспортного строительства и жилищно-гражданского назначения: на них приходится 82% заключений Главгосэкспертизы России за 2020 год. Например, ведомство одобрило проекты нескольких этапов строительства Центральной и Екатеринбургской кольцевых дорог, объектов в пострадавших от затопления районах Иркутской области, проекты создания кластеров искусств в Севастополе, Калининграде, Кемерове и Владивостоке, инфраструктуры "Лахта-центра", строительства новых и реконструкции действующих аэропортов.