Объем ипотечных облигаций в обращении за 2020 год вырос на треть

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Объем ипотечных ценных бумаг в обращении вырос в России по итогам 2020 года на 35% и достиг 748,2 млрд рублей, следует из исследования ДОМ.РФ.

"В 2020 году в России размещен рекордный объем ипотечных облигаций - 13 выпусков на сумму более 374 млрд рублей. Объем таких ценных бумаг в обращении вырос за год на 35%, превысив 748 млрд рублей. При этом общая сумма выпущенных в стране за все время ипотечных облигаций, включая уже погашенные, превысила 1 трлн рублей", - говорится в исследовании.

Более 90% размещенных в 2020 году выпусков ипотечных облигаций пришлось на ДОМ.РФ - 12 из 13 выпусков на 371,3 млрд рублей. ДОМ.РФ обращает внимание, что в прошлом году впервые на российском рынке ценных бумаг было размещено два пилотных выпуска ипотечных облигаций на электронных закладных Сбербанка на 45,7 млрд рублей. Кроме того, впервые прошла регистрация выпусков ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ не Банком России, а Московской биржей.

В основном в ипотечных облигации ДОМ.РФ инвестируют банки, общий объем вложений которых составил 591 млрд рублей. Вложения пенсионных фондов, страховых компаний, паевых инвестиционных фондов и управляющих компаний в ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ за год выросли на 26% и достигли 58 млрд рублей. Увеличилось и число частных инвесторов, вкладывающих средства в ипотечных облигации ДОМ.РФ - почти в 17 раз, до более 2,7 тыс. человек.

Среди важных нововведений прошлого года в ДОМ.РФ называют упрощение инвестирования в ипотечные ценные бумаги средств негосударственных пенсионных фондов и государственной управляющей компании ВЭБ.РФ. Так, по оценке компании, спрос со стороны пенсионных фондов на ипотечных облигации может вырасти до 500-600 млрд рублей.

При этом средняя доходность по ипотечным облигациям за год снизилась с 7-7,1% до 6-6,1%, что соответствует динамики доходности двухлетних облигаций федерального займа. В свою очередь, доходность ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ со сроком до погашения облигации в 1,1-2,9 лет находится на уровне 5,3-6,2% к концу 2020 года.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации - это облигации, обеспеченные выданными ипотечными кредитами. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) занимают около 90% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и порядка 2% от объема долгового рынка России. Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, кредитный рейтинг которого находится на уровне обязательств правительства РФ. Инвесторами являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки, а также частные инвесторы.

Выпуск ипотечных облигаций является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.