Дома для расселения "Морозовского городка" планируют построить в Твери к осени 2022 года

ТАСС, 2 марта. Власти Тверской области планируют в третьем квартале 2022 года завершить строительство домов для расселения аварийного жилья в историко-архитектурном комплексе "Морозовский городок". Возведение новостроек на улице Фрунзе в Твери уже началось, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

В начале марта 2020 года правительство региона выделило земельный участок площадью более 17,8 тыс. кв. метров для возведения трех десятиэтажных домов. Строительство планировали начать в конце 2020 года, затем сроки сдвинули на 2021 год. Всего планируется сдать 451 квартиру.

"Для переселения жителей городка строят новые дома по улице Фрунзе. Работы на площадке уже ведутся. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

Тема расселения "Морозовского городка" во вторник обсуждалась на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Реновация историко-архитектурного комплекса должна стать первым шагом к реализации еще одного проекта - созданию зоны социально-деловой инфраструктуры "Тверь-экспо". В соответствии с проектом в Заволжском районе Твери создадут выставочное и общественное пространства с ландшафтным парком, центры городских активностей, жилой квартал. Также на набережной реки Лазури планируется обустроить мультимедийный исторический парк "Россия - моя история".

Создание новых общественных пространств запланировано также в ряде малых городов - Осташкове, Калязине, Бежецке, Торопце, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Подготовлен мастер-план развития исторической части Вышнего Волочка, в Торжке заявлена реализация проекта восстановления архитектурного ансамбля Путевого дворца при участии инвестиций банка БРИКС.

"Морозовский городок" является историко-архитектурным комплексом из более 50 общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества тверской мануфактуры" в 1856-1913 годах, принадлежавшей купеческой династии Морозовых. С момента постройки многие здания комплекса пришли в аварийное состояние. В мае 2019 года председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов по итогам рабочей поездки в Тверскую область сообщил, что корпорация поддержит реновацию на исторической территории, запланировано создание порядка 25 объектов, в том числе парка с детской, спортивной и фестивальной площадками, конгресс-центра, ресторанного кластера, гостиницы.