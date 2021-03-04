Стандарт развития городской среды в Арктике разработают до конца года

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минстрой России начал работу по созданию стандарта развития арктических городов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", стандарт планируется разработать до конца 2021 года. Об этом сообщил в четверг заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров на VI Международной конференции "Арктика 2021".

"Назрела необходимость выделения отдельного направления по решению вопроса благоустройства арктических городов. Мы начали работу по разработке соответствующего стандарта. Надеюсь, что стандарт этот сделаем до конца года. И уже в следующем году будем принимать решения в части развития территорий", - сказал замминистра, выступая на пленарной сессии "Устойчивое развитие арктических регионов РФ".

Егоров напомнил, что предложение создать стандарт развития арктических городов поступило от государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Для этого по инициативе Минстроя была создана рабочая группа, в которую включены представители регионов со сложными климатическими условиями, архитекторы, урбанисты. По словам замминистра, арктическим городам могут быть не приемлемы обычные решения благоустройства. "Создать общественные пространства в Арктике - задача другого уровня сложности. Подходы к развитию поселений в арктическом поясе серьезно отличаются от тех, что применяются в регионах с умеренным климатом", - подчеркнул замминистра. В частности, правила комплексного развития территорий в Арктике должны учитывать преобладание низких температур, сильного ветра и наличие периода полярных ночей.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%.