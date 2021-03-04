Благовещенск, Свободный и Циолковский признали перспективными для жилищной застройки

ТАСС, 4 марта. Площадки в Благовещенске и Благовещенском районе, городе Свободном и наукограде Циолковском названы наиболее перспективными для масштабной жилищной застройки в Амурской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время в Приамурье определены 12 перспективных территорий для масштабной жилищной застройки - это площадки в городах Благовещенск, Свободный и Циолковский, Благовещенском районе. Их общий потенциал составляет более 2 млн. кв. метров жилья. В среднесрочной перспективе существенное развитие жилищное строительство должно получить в городах Белогорск, Тында и Сковородино. В сельских территориях в первую очередь предполагается развитие жилищного строительства в Ивановском, Тамбовском, Октябрьском, Константиновском, Белогорском и Сковородинском районах", - сообщила пресс-служба.

В регионе разработана концепция жилищного строительства на 2021 - 2030 годы, основными направлениями которой станет развитие жилищной застройки в городах и сельских территориях и создание рынка доступного жилья. Так, для городов главной задачей станет комплексное развитие территорий и реализация масштабных инвестпроектов, а для сельских территорий - создание условий для индивидуальной жилой застройки и малоэтажного строительства.

Основными этапами концепции является мониторинг потребности населения в жилье и определение категорий граждан, для которых необходимо жилье. Заказчиком строительства малоэтажных домов многоцелевого использования будет являться Амурское ипотечное агентство, в дальнейшем недвижимость может быть продана или использована как арендное жилье для работников социальной сферы. В сельских территориях процесс строительства будет зависеть от самих собственников. Амурское ипотечное агентство будет проводить подбор и передачу в аренду земельных участков.

"Проблем с ипотечным кредитованием в области нет, но на рынке недвижимости нет достаточного числа предложений. В этой части ипотечное агентство может отчасти решать вопрос обеспечения жильем в формате арендного жилья, выступая в роли заказчика строительства. В дальнейшем, предоставляя жилье нуждающимся категориям граждан, в том числе работникам бюджетной сферы", - приводятся в сообщении слова главы региона Василия Орлова.

Обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно - основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда", который состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.