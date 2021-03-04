Власти Сочи пообещали до конца года восстановить права 2,5 тыс. обманутых дольщиков

СОЧИ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Сочи намерены в течение 2021 года исключить из реестра проблемных домов 14 долгостроев, а также через суд признать права собственности граждан в еще девяти проблемных домах. Это решит проблему 2 560 дольщиков, сообщили в пресс-службе администрации Сочи в четверг.

"На сегодняшний день на курорте числятся порядка 4 600 граждан, чьи права нарушены, из них в 2021 году нами планируется удовлетворить права 2 560 участников долевого строительства. В течение 2021 года на курорте планируется исключить из единого краевого реестра проблемных объектов 14 долгостроев. По девяти проблемным объектам решения о признании прав собственности за гражданами будет принято через суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию два строящихся многоквартирных дома в Хостинском районе и один в Лазаревском районе. Через суд удовлетворять права собственников будут по шести объектам Центрального района, по двум - в Адлерском районе и по объекту в Хостинском. Еще два объекта планируют исключить из реестра проблемных домов, расторгнув договор аренды земельного участка.

Кубань - один из регионов РФ с самым большим количеством самостроев и долгостроев. По данным властей, около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Больше всего таких объектов в Сочи. В городе в 2020 году выявили более 240 самостроев.

Одним из способов решения проблем дольщиков является подбор инвестора. По тем объектам, которые экономически невыгодны инвесторам, муниципалитет обращается в Фонд содействия в защите прав граждан-участников долевого строительства Краснодарского края.