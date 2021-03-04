ОНФ предлагает уведомлять жильцов о голосовании на онлайн-собраниях для защиты от подделок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Практика уведомления жильцов многоквартирных домов о голосовании на онлайн-собраниях поможет избежать злоупотреблений и поддельных протоколов. Такое мнение высказала в четверг руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области, председатель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

"Есть накрутки, порой мы получаем кворум 103%, что точно не может быть. Чтобы избежать дискредитации электронных собраний, необходимо, чтобы это было примерно так же, как со штрафами ГИБДД, когда вы получаете уведомление о том, что проголосовали. Если вы проголосовали через госуслуги, значит, должно быть уведомление", - сказала Белехова на круглом столе по вопросам проведения общих собраний собственников.

По ее словам, история с итоговым протоколом должна быть прозрачной. Кроме того, эксперт считает, что собственникам также можно было бы предоставить возможность решать - опротестовать свой голос или нет.

Электронные собрания - удобная форма голосований, но она не заменит бумажные собрания, тем более большой проблемой также является отсутствие практики оспаривания в суде протоколов электронных собраний, отметил эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Все-таки у жильцов есть недоверие, как может быть оспорено в судебном порядке онлайн-собрание. Это пока узкое место, такой практики нет. Предлагаю сформировать экспертную группу и выработать форматы сопровождения электронного голосования, а также оспаривания его результатов в судебном порядке", - сказал эксперт. Он добавил, что сейчас онлайн-собрания с использованием государственных информационных систем проходят только в двух субъектах - Москве и Московской области.

В январе 2021 года правительство РФ приняло постановление, позволяющее использовать портал госуслуг при проведении общих собраний собственников общего имущества многоквартирных домов. На портале можно будет размещать принятые собственниками решения и сведения об итогах голосований. Ресурс будет автоматически информировать жильцов о проведении собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде. Полный спектр возможностей будет доступен в мобильном приложении "Госуслуги.Дом", которое, как ожидается, представят в первом квартале 2021 года.