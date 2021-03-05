Псковская область присоединилась к урбанистическому хакатону "Города"

ТАСС, 5 марта. Псковская область станет участником всероссийского урбанистического хакатона "Города", в ходе которого молодые архитекторы и урбанисты разработают новые решения по благоустройству территорий региона. Соответствующее соглашение с Роскульцентром было подписано в пятницу в пресс-центре ТАСС.

"В июне этого года молодым урбанистам будет предложено очно ознакомиться с несколькими локациями в Псковской области, и под руководством российских и международных экспертов эти молодые архитекторы и урбанисты смогут предложить свои идеи. Одно из решений будет реализовано при поддержке администрации Псковской области в период с 2022 по 2025 год", - сообщила директор Роскульцентра Марина Абрамова.

По ее словам, участников хакатона ждет полноценная образовательная программа, а экспертами выступят известные архитекторы из "Городских реноваций", союза архитекторов России и преподаватели Московского архитектурного института (МАРХИ).

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников при этом сообщил, что хотел бы видеть реализованными несколько проектов. "Я гарантирую, что один проект мы вскоре реализуем, но я надеюсь, что это будет не один, а несколько", - уточнил он.

Всероссийский урбанистический хакатон "Города" - проект Роскультцентра, направленный на привлечение молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов к исследованию регионов Российской Федерации и разработку в них новых городских проектов. В 2020 году специалисты разрабатывали и реализовывали проекты по благоустройству Липецка, Волхова, Казани и Салехарда.