В Москве в этом году планируют сдать в эксплуатацию 200-й дом программы реновации

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Количество домов, построенных и сданных в эксплуатацию по программе реновации, в этом году вырастет до 200. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Мы уже сдали первые 100 домов по программе реновации, построенные нами за предыдущие годы, а в этом году мы сдадим двухсотый дом по программе реновации. Темпы набираем большие, по всем районам города развернуты стартовые площадки, люди с удовольствием переезжают в новые дома. Программа набирает обороты, уверены, что заявленные темпы выполним", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что всего в Москве на данный момент развернуто 489 стартовых площадок.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что 11 новых домов, предназначенных для программы реновации, ввели в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года. По его словам, всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 90 жилых домов, - это 25 тыс. жилых квартир. Он уточнил, что с момента начала реализации программы реновации жилья в Москве введено в эксплуатацию 103 дома.

Как уточнили в пресс-службе департамента, на данный момент передано под заселение 78 домов. Всего начато переселение практически 34 тыс. участников программы, уже переселено более 25 тыс. человек. Кроме того, 70 жилых домов на 16 456 квартир планируется передать под заселение в этом году.

Программа реновации столичного жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома. Программу планируется закончить к 2032 году.