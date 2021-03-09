К 2030 году в Москве планируется строить порядка 7 млн кв. м жилья ежегодно

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Москва наращивает объемы жилищного строительства, к 2030 г. в городе будет строиться не менее 7 млн кв. метров жилья в год. Об этом сообщил во вторник на пленарном заседании "Российской строительной недели" руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Задача Москвы - за ближайшие 10 лет построить около 62 млн кв. м жилья. Мы стартовали от 3,5 млн и должны уже в 2030 году вводить 7 [млн кв. м жилья] - то есть в два раза больше. Идет поступательное развитие, нет скачка. Два предыдущих года мы выполнили", - пояснил Левкин.

Он добавил, что Москва активно участвует в реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Так, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе были сформированы 16 государственных программ, две из которых были посвящены данной теме - "Жилище" и "Градостроительная политика".

Левкин также отметил, что в прошлом году при плане в 3,6 млн кв. м в столице было построено 4,98 млн кв. м жилья. "Такого результата строители добились в условиях разного рода ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В нынешней ситуации, когда появилась тенденция к снижению числа зараженных и снятию ограничительных мер, планы, утвержденные и нацпроектом, и госпрограммой Москвы, реальны и осуществимы", - подчеркнул руководитель департамента.

Левкин добавил, что в текущем году в столице планируется построить и ввести в эксплуатацию не менее 4 млн кв. м жилья.

Ключевые цели 12 национальных проектов а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития России до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты реализуются с 2019 года и летом 2020 года были продлены до 2030 года.