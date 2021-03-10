В Хабаровском крае восстановят права более 1 тыс. обманутых дольщиков

ХАБАРОВСК, 10 марта. /ТАСС/. Власти добиваются восстановления прав 1 127 обманутых дольщиков в Хабаровском крае. Об этом сообщил министр строительства региона Андрей Чекулаев во время межведомственного совещания по вопросу соблюдения прав дольщиков.

"По 17 проблемным объектам зарегистрировано 1 304 договора долевого участия, нарушены права 1 127 граждан. По каждому из этих объектов выработан механизм решения", - сказал Чекулаев.

Он отметил, что в региональном бюджете на 2021 год предусмотрено 57,6 млн рублей для исполнения решений по оставшимся проблемным объектам.

Ранее между правительством региона, заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным были достигнуты договоренности о привлечении федеральных средств для решения проблем обманутых дольщиков. Между министерством строительства региона и Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства было подписано соглашение о софинансировании мероприятий, направленных на восстановление прав дольщиков.