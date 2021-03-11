Фонд дольщиков предложил снизить ставки по старым ипотечным кредитам обманутым дольщикам

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства разработал предложение о снижении ставок обманутым дольщикам по ранее оформленным ипотечным кредитам. Об этом в четверг сообщил генеральный директор фонда Константин Тимофеев в интервью программе "Утро России" на телеканале "Россия-1".

"Мы предложили решение этой проблемы. Таким гражданам [обманутым дольщикам], конечно, компенсировать нужно процентную ставку в плане снижения. Снижения хотя бы до 7%, до 6%, а может быть и меньше", - сказал он.

Тимофеев добавил, что ставки должны быть снижены как минимум на период, пока обманутые дольщики не получат компенсацию или пока их дома не будут введены в эксплуатацию.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский обратился в ДОМ.РФ и ЦБ РФ с предложением обязать банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании ипотечных кредитов. По оценке Якубовского, на данный момент в России около 200 тыс. обманутых дольщиков, из них 50-60 тыс. оказались в ситуации, когда им необходимо снижение процентной ставки по ипотеке. Он отметил, что дольщики оформляли кредиты по старым ставкам, которые за последние несколько лет значительно упали.