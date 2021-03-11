{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд дольщиков предложил снизить ставки по старым ипотечным кредитам обманутым дольщикам

Глава фонда Константин Тимофеев отметил, что ставки должны быть снижены как минимум на период, пока обманутые дольщики не получат компенсацию или пока их дома не будут введены в эксплуатацию

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства разработал предложение о снижении ставок обманутым дольщикам по ранее оформленным ипотечным кредитам. Об этом в четверг сообщил генеральный директор фонда Константин Тимофеев в интервью программе "Утро России" на телеканале "Россия-1".

"Мы предложили решение этой проблемы. Таким гражданам [обманутым дольщикам], конечно, компенсировать нужно процентную ставку в плане снижения. Снижения хотя бы до 7%, до 6%, а может быть и меньше", - сказал он.

Тимофеев добавил, что ставки должны быть снижены как минимум на период, пока обманутые дольщики не получат компенсацию или пока их дома не будут введены в эксплуатацию.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский обратился в ДОМ.РФ и ЦБ РФ с предложением обязать банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании ипотечных кредитов. По оценке Якубовского, на данный момент в России около 200 тыс. обманутых дольщиков, из них 50-60 тыс. оказались в ситуации, когда им необходимо снижение процентной ставки по ипотеке. Он отметил, что дольщики оформляли кредиты по старым ставкам, которые за последние несколько лет значительно упали.

Теги
Россия
Эксперты: право сдавать в аренду апартаменты увеличит число самозанятых в РФ на 10-15%
По мнению специалистов, наиболее востребованным такой опыт будет в городах-миллионниках
Читать полностью