Эксперты назвали причины подорожания жилья на Дальнем Востоке

ТАСС, 11 марта. Цены на жилье в регионах Дальнего Востока, которые привлекли внимание президента РФ Владимира Путина, растут из-за высокой стоимости строительства и низкой конкуренции среди застройщиков, рассказали ТАСС участники рынка. Чтобы исправить ситуацию, необходимо создавать конкуренцию на рынке первичного жилья и фиксировать цены в рамках льготных программ, считают они.

Глава государства на совещании с членами правительства в среду заявил, что рост цен на новостройки на Дальнем Востоке сразу на 18% нивелирует усилия властей по развитию в регионе льготной ипотеки. Он подчеркнул, что дефицит на рынке первичного жилья в этой части страны сохраняется.

ТАСС выяснил у экспертов, с чем это связано и что с этим планируют сделать.

Ситуация на рынке

Программа льготной ипотеки под 2% действительно подстегнула рост цен на Дальнем Востоке. В Забайкалье за год он составил примерно 11%, в Якутске - 15-20%, а в Хабаровском крае - сразу 20-25%, рассказали собеседники ТАСС.

Стоимость квадратного метра в разных регионах при этом может отличаться в разы. В Бурятии, по данным республиканского Минстроя, он обойдется в среднем в 62 тыс. рублей, в некоторых новостройках столицы Якутии - в 120 тыс., а дороже всего - в Приморье и на Сахалине, где придется отдать уже 140-150 тыс.

Увеличение затрат на стройматериалы и проведение работ

Стоимость жилья на Дальнем Востоке растет не только из-за льготной ипотеки, отмечают специалисты. По словам омбудсмена по вопросам строительства, главы комитета по строительству "Опоры России" Дмитрия Котровского, "на рост цен повлияли такие факторы, как общая инфляция и резкое увеличение затрат как на строительные материалы, так и на работы", что связано с нехваткой рабочей силы.

В Приморском крае, по мнению председателя совета ассоциации "Альянс строителей Приморья" Сергея Федоренко, на ценообразование влияет "низкая конкуренция застройщиков из-за дефицита земельных участков под комплексную застройку", а на Камчатке - необходимость строить более дорогое сейсмоустойчивое жилье и сложность доставки стройматериалов.

Член Дальневосточной гильдии риелторов Юлия Сас связывает рост цен на квартиры в Камчатском крае в том числе с общероссийской динамикой. "Многие жители Камчатки традиционно после выхода на пенсию уезжают "на материк" - в Москву, в Санкт-Петербург, на юг России. В 2020 году жилье в этих регионах серьезно подорожало, и жители Камчатского края, чтобы сохранить возможность купить что-то в других регионах, стали поднимать цены при продаже камчатских квартир", - сказала она ТАСС. По ее оценке, квартиры на полуострове в прошлом году подорожали на 600 тыс. - 1 млн рублей.

В Хабаровском крае, по словам ипотечного брокера Оксаны Рыкаловской, подорожание связано с отсутствием конкуренции. "В Хабаровске нет конкуренции на рынке новостроек - все застройщики строят один дом или комплекс из трех домов, при этом используется существующая городская инфраструктура", - сказала она.

В Забайкалье на конечную стоимость жилья влияют короткий строительный сезон, сложный грунт, плохо развитая коммунальная инфраструктура, зависимость от иностранных специалистов и ввоза строительных материалов, говорят местные участники рынка.

О перспективах

Власти дальневосточных регионов принимают меры, чтобы сдержать рост цен на жилье, но не все эксперты считают, что добиться успеха получится в ближайшее время. Так, ученый секретарь Арктического научно-исследовательского центра Академии наук Якутии Альберт Кардашевский уверен, что новостройки в регионе будут дорожать.

"Рост цен на квартиры в новостройках в любом случае будет продолжаться, так как программа переселения [из аварийного жилья] запланирована до 2025 года, программа льготной ипотеки продлена до 2022 года. Кроме того, в ближайшее время можно ожидать рост цен и на рынке индивидуального жилья, так как программы льготной ипотеки активно внедряются банками в этот сектор и есть повышенный спрос населения на такой вид недвижимости из-за пандемии", - считает Кардашевский.

Пессимистичны не все: Федоренко полагает, что ожидаемое выделение значительных площадей под жилую застройку должно замедлить рост цен, а со временем привести и к их снижению.

О необходимости баланса между спросом и предложением

Как отмечают эксперты, чтобы найти баланс между спросом и предложением на рынке жилья в дальневосточных регионах, нужно время. В 2020 году объем строительства на Дальнем Востоке вырос всего на 10%, причем в первую очередь за счет Владивостока и Хабаровска.

"Уровень ставки в 2% очень привлекателен, это практически на уровне простой рассрочки платежа и существенно ниже инфляции. Потому спрос в моменте вырос, а чтобы не было существенного роста стоимости, необходимо было достаточно быстро нарастить предложение, причем кратно. В момент этого невозможно сделать, ведь строительство - достаточно сложный и долгий производственный процесс, в том числе на предпроектной стадии", - считает гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко.

Директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов уверен, что в сложившейся ситуации следует не отменять льготную ипотеку, но развивать территории комплексно, упрощать процедуры запуска новых объектов и искать баланс между субсидированием ставок для покупателей и поддержкой застройщиков.

"Снижать доступность ипотеки для массового потребителя - весьма рискованный шаг. Это снизит спрос и начнет в долгосрочной перспективе формировать эффект отложенного спроса, и это все на фоне того, что при снижении покупательской активности застройщики сократят свои планы по вводу [новостроек]. В итоге в будущем это может привести к более существенному перегреву цен из-за еще большего снижения предложения и накопленного нереализованного спроса", - полагает эксперт.