В России объем разрешенного к строительству жилья в январе-феврале вырос на 18%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Объем жилья в России, на которое выданы разрешения на строительство в январе-феврале, достиг 3,6 млн кв. м. Это на 18% больше, чем годом ранее, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"За два месяца 2021 года в России в общей сложности выдано разрешений на строительство 3,578 млн кв. м многоквартирных домов. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - привела пресс-служба Хуснуллина его слова.

Застройщики понимают свои перспективы и начинают новые проекты, а это значит, что будет достигаться баланс спроса и предложения, и у людей будет больше возможностей купить новое жилье, отметил вице-премьер в Instagram.

Так, за два месяца выдано 379 разрешений на жилые объекты в 70 регионах. Среди лидеров - Москва (722,4 тыс. кв. м), Ростовская (279 тыс. кв. м) и Свердловская области (165,4 тыс. кв. м).

В целом в 2020 году было выдано 4,8 тыс. разрешений на строительство многоквартирных домов, что на 17% больше, чем в 2019 году. При этом объем жилой площади по этим разрешениям выше показателя 2019 года почти на 2,5 млн кв. м.

"Одним из основных факторов, повлиявших на увеличение числа полученных разрешений на строительство и запуск новых проектов, стал рост спроса на покупку жилья. Это позволило создать задел на ближайшие годы для реализации целей и задач нацпроекта "Жилье и городская среда", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.