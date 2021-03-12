Глава Томской области призвал удвоить ввод жилья для выполнения задач нацпроекта

ТОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Объемы ввода жилья в Томской области к 2030 году должны вырасти вдвое - с 450 тыс. до 900 тыс. кв. метров - для реализации планов национального проекта "Жилье и городская среда". Такую задачу поставил губернатор Сергей Жвачкин перед строителями региона.

"По планам национального проекта ("Жилье и городская среда"), к 2030 году строители должны строить не менее 900 тыс. кв. м жилья в год, что в два раза больше, чем мы сегодня видим. За 10 лет мы должны построить более 7 млн кв. м жилья, нам предстоит обновить 20% жилищного фонда, который был построен за все годы существования области, каждый пятый квадратный метр в области должен быть новым, комфортным и современным", - сказал Жвачкин на заседании штаба по исполнению нацпроектов.

Губернатор отметил, что для реализации поставленной задачи необходимо комплексно изменить подход к строительству в регионе: увеличить спрос на жилье за счет нестандартных и более комфортных предложений на рынке, возобновить и усилить жилищное строительство в областном центре, в том числе за счет реновации территорий. Застройщики должны, по мнению губернатора, заниматься благоустройством и удобством дворов нового жилья, а власти - предоставить отрасли механизмы субсидирования, чтобы стимулировать строительство, как в областном центре, так и в сельской местности во всех муниципалитетах региона. Также глава региона подчеркнул, что на рынке жилья нужны новые игроки, так как две существующих компании - ТДСК и "Карьероуправление" - не справятся с поставленными задачами.

Губернатор поручил создать дорожную карту и определить ответственных за решение каждой из существующих проблем в строительной области, а также сроки их решения. Первая программа поддержки отрасли, направленная на решение проблемы застройки сельской территории, должна быть готова к лету 2021 году. Она будет включать не только преференции для застройщика, но и варианты льготной ипотеки для жителей, чтобы стимулировать спрос. Также глава региона поручил воссоздать институт главных архитекторов в Томской области, чтобы представители данного сообщества были в каждом крупном муниципалитете региона и помогали с планированием пространства и развитием территории.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.