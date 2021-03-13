Пять социальных объектов построили в Москве с начала года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Строительство пяти новых социальных объектов завершено в Москве с начала года при активном участии инвесторов, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Мы продолжаем активную работу по развитию городской социальной инфраструктуры, с начала этого года в Москве построено пять социальных объектов, среди которых новые объекты образования, здравоохранения и спорта", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, за счет городского бюджета построен блок начальных классов на 300 мест в районе Южное Бутово, амбулатория на 110 посещений в смену в поселении Щаповское на территории ТиНАО, а также объект инфраструктуры на территории олимпийского комплекса "Лужники".

Как отметил заммэра, активное участие в строительстве новых объектов социальной инфраструктуры принимают и инвесторы, реализующие проекты комплексного развития территорий. Так, за счет внебюджетных средств с начала года построен детский сад на 225 мест в Южном Бутово и образовательный комплекс, состоящий из садика на 175 мест и школы на 400 мест, в Гольяново.

"Еще один аналогичный объект практически готов к вводу в районе Соколиная Гора. Новый детский сад - трехэтажное здание площадью около 4 тыс. кв. м - построен по индивидуальному проекту и рассчитан на 205 детей. После окончания строительства его планируется передать на баланс города", - добавила генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.

Ранее Бочкарев сообщал, что темпы и объемы строительства в Москве остаются стабильно высокими. По итогам первых двух месяцев года за счет средств города и инвесторов введено в эксплуатацию 1,29 млн кв.м различной недвижимости, в том числе порядка 700 тыс. кв.м жилья.