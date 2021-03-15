В Кировской области в 2021 году восстановят права почти половины обманутых дольщиков

КИРОВ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают в 2021 году восстановить права 797 обманутых дольщиков - это около половины всех граждан, чьи права нарушены в результате срыва сроков строительства жилых домов. Об этом сообщила ТАСС в понедельник и.о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина.

"В Кировской области в Едином реестре проблемных объектов числится 36 объектов. В связи с нарушением сроков завершения строительства этих объектов были нарушены права 1 833 граждан. В 2021 году планируется восстановить права 797 граждан по восьми проблемным объектам", - сказала Кислухина.

Она отметила, что за прошлый год удалось восстановить права 122 обманутых дольщиков.

По словам собеседницы агентства, восстановить права всех обманутых дольщиков в регионе планируют до конца 2023 года. По каждому дому проводится индивидуальная работа. Восстановить права части дольщиков планируют с привлечением средств Федерального фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, еще несколько домов достроят действующие застройщики. Также строительство ряда домов завершат силами новых застройщиков - победителей конкурсного отбора, которым после завершения строительства дома будет предоставлен земельный участок в аренду без торгов.

Ранее в правительстве области рассказали, что в Кирове достраивается дом в переулке 1-й Гороховский, 21 - это будет второй дом в регионе, достроенный с применением механизма передачи участка застройщику, который согласился достроить проблемный объект. Планируется, что дом сдадут в эксплуатацию в апреле 2021 года, после чего подрядной организации на правах аренды передадут земельный участок под застройку без проведения торгов. Такой же механизм использовали при завершении строительства дома на ул. Ленина, 145.