Девелопер ФСК планирует построить ЖК на 250 тыс. кв. м недалеко от аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Группа компаний ФСК планирует построить жилой комплекс площадью более 250 тыс. кв. м в Северном административном округе Москвы на пересечении Ленинградского и Международного шоссе недалеко от аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник.

"Группа компаний ФСК приобрела под жилищное строительство участок земли размером 19 га, который расположен в Северном административном округе (САО), в Молжаниновском районе Москвы на пересечении Ленинградского и Международного шоссе", - отмечается в сообщении.

По словам коммерческого директора ГК ФСК Ольги Тумайкиной, проект жилого комплекса комфорт-класса будет реализован под брендом ДСК-1. Девелопер планирует построить более 250 тыс. кв. м жилья с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры. Также отмечается, что недалеко от земельного участка, на котором предполагается строительство жилья, находится торговый центр "Мега Химки".

Согласно единому ресурсу застройщиков, ГК ФСК возводит более 1,25 млн кв. м жилья и занимает пятое место в России по текущему объему строительства. Компания специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости: от комплексной застройки районов до строительства жилых домов по индивидуальным проектам. В 2016 году в ее структуру вошел ДСК-1, крупнейший производитель домостроительных панелей в России.