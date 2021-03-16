Эксперты сообщили о потере интереса россиян к недвижимости в Испании из-за пандемии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Число сделок россиян с недвижимостью в Испании сократилось на 41% за 2020 год, восстановление спроса ожидается в 2021 году по мере улучшения эпидемиологической ситуации в мире. Такие данные содержатся в исследовании компании Tranio (международный брокер недвижимости), которое есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Испания входила в число наиболее популярных стран, где россияне чаще всего покупали недвижимость для получения вида на жительство.

"Количество сделок россиян с недвижимостью в Испании сократилось в 2020 году на 41% по сравнению с 2019 годом и сравнялось с уровнем 2010 года. Всего в прошлом году россияне совершили 1 169 сделок с испанской недвижимостью", - говорится в исследовании с уточнением, что ситуация обусловлена пандемией и невозможностью въезда в страну.

Согласно материалам, с 2012 по 2014 годы россияне входили в тройку наиболее активных покупателей недвижимости в Испании после британцев и французов. Однако в последующие годы из-за падения курса рубля по отношению к европейской валюте интерес снижался, а по итогам 2020 года россияне оказались на 11-м месте в общем объеме сделок с иностранцами. В 2020 году, несмотря на возможность заключить сделку в Испании удаленно, многие потенциальные покупатели из России предпочли подождать, в результате образовался отложенный спрос, рассказала ТАСС менеджер испанского направления Tranio Ксения Колесникова.

В то же время закрытие значительной части зарубежных направлений способствует росту интереса россиян к недвижимости Турции, отмечают аналитики Tranio. По их данным, в некоторых регионах за 2020 год продажи недвижимости выросли более чем втрое, а самыми популярными стали Стамбул, Аланья, Анталья, Фетхие, Бодрум.

Ранее в Tranio сообщали, что, несмотря на закрытые границы, в 2020 году россияне проявили больший интерес к зарубежной недвижимости, чем в предыдущие два года. Так, за первые девять месяцев года граждане РФ оставили на 11% больше заявок на покупку недвижимости за границей, чем в 2018 г., когда в стране наблюдался самый высокий показатель трансграничных переводов на операции с недвижимостью за рубежом. Среди интересующих россиян стран эксперты также называли Грецию, Черногорию и Кипр.