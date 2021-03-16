Эксперт: объем предложения апартаментов в Москве сократился более чем в 1,5 раза за год

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Объем предложения апартаментов в Москве на сегодняшний день составляет 5,2 тыс. лотов, тогда как год назад этот показатель достигал 9,7 тыс. Об этом сообщил ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

"В Москве сейчас в активной реализации находится 5,2 тыс. апартаментов (14% от всего предложения в строящихся ЖК столицы). Год назад покупатели могли выбирать из 9,7 тыс. помещений (тогда на апартаменты приходилось 20% от свободных лотов)", - сказал Попов.

По данным ЦИАН, за первые два месяца 2021 года в столице начались продажи в девяти корпусах апартаментов площадью около 60 тыс. кв. м, в аналогичный период 2020 года девелоперы вывели в продажу 13 корпусов апартаментов на около 210 тыс. кв. м. В феврале 2021 года в Москве было продано 540 апартаментов, что на 19% превышает показатели прошлого года и на 24% - января 2021 года. Средняя стоимость квадратного метра в строящихся апартаментных корпусах без учета комплексов премиум-класса сегодня достигает 268 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным месяцем 2020 год цена выросла почти на 23%, или на 50 тыс. рублей.

В то же время за год объем предложения апартаментов в Санкт-Петербурге сократился более чем в 5 раз - с 5,6 тыс. до 1 тыс. лотов. Сегодня находящиеся в продаже апартаменты составляют около 6% от общего предложения в строящихся жилых комплексах Санкт-Петербурга. При этом в ЦИАН отмечают, что девелоперы пока не вывели в продажу ни одного нового проекта в этом сегменте недвижимости в 2021 году.

За февраль в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 477 сделок с апартаментами, что на 11% выше показателей аналогичного месяца 2020 года и на 17% - января 2021 года. За год средняя стоимость квадратного метра апартаментов в северной столице выросла на 52 тыс. рублей или на 45% и достигла 167 тыс. рублей, добавил Попов.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.

По поручению президента России Владимира Путина изменения в законодательство для определения правового статуса апартаментов необходимо внести к 1 августа. При этом, согласно плану правительства по трансформации делового климата в градостроительстве, соответствующий законопроект, который позволит регистрироваться в апартаментах по месту жительства, предполагается внести в Госдуму в октябре 2021 года.