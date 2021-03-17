Жители семи муниципалитетов Приамурья до конца года получат новое жилье взамен аварийного

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 марта. /ТАСС/. Жители семи муниципалитетов Амурской области до конца года сменят аварийную жилплощадь на новую благоустроенную по программе нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Амурская область планирует досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Ивановский район и Райчихинск уже закончили данную работу на своих территориях. До конца года на 100% расселить аварийное жилье планируется также в Белогорске и Белогорском районе, Прогрессе, а также Константиновском, Мазановском, Шимановском и Тамбовском районах", - говорится в сообщении.

По сводке местных властей, в 2019-2020 годах расселено 18,4 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, 884 человека. В декабре 2020 года для опережающей реализации программы область получила дополнительно 793 млн рублей. Общий объем финансирования в 2021 году составит 2,2 млрд рублей. В январе в Приамурье началась масштабная работа по актуализации информации о наличии неучтенного аварийного жилищного фонда, а также ветхого жилья, не вошедшего в действующие федеральные программы.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей.