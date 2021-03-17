Власти Камчатки почти на 30% увеличили размер соцвыплаты для населения на взнос по ипотеке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 марта. /ТАСС/. Размер социальной выплаты, выдаваемой по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края", на уплату первоначального взноса по ипотеке для отдельных категорий жителей Камчатки увеличился почти на 30% в 2021 году. Об этом ТАСС сообщила в среду референт отдела организационно-правового обеспечения краевого министерства строительства Ирина Морозова.

"В 2021 году на эту социальную выплату из средств краевого бюджета было выделено около 37 млн рублей. Размер социальной выплаты определяется с учетом состава семьи и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по краю. По сравнению с 2020 годом социальная выплата в I квартале 2021 года выросла на 27% по сравнению с 2020 годом", - сказала Морозова.

Она добавила, что в первом квартале 2021 года уже оформлено 21 свидетельство на получение выплаты для семей Камчатского края. Шесть из них уже получили документы - купить квартиру им необходимо в течение трех месяцев с момента выдачи свидетельства. Остальные участники жилищной программы также в ближайшее время получат документы в краевом Минстрое. Морозова отметила, что данная социальная выплата позволяет улучшить жилищные условия работникам бюджетной сферы и многодетным семьям, у которых нет возможности самостоятельно внести первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Кроме того, программа дает возможность улучшить жилищные условия жителям края, пострадавшим в результате ЧС.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что в 2020 году 47 семей Камчатки смогли воспользоваться социальной выплатой на первоначальный взнос по ипотечному кредиту или займу, что помогло им приобрести жилые помещения и улучшить жилищные условия. Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" работает в регионе с 2014 года.