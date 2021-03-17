Лимит "Сбера" на финансирование низкорентабельных проектов жилья превысил 3 млрд рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Лимит "Сбера" в рамках программы субсидирования кредитов девелоперам с низкомаржинальными проектами жилищного строительства составил более 3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сергей Бессонов.

"Лимит, выделенный "Сберу" для финансирования низкомаржинальных проектов, составляет более 3 млрд рублей - это примерно половина всего лимита госпрограммы", - сказал он, напомнив, что программа уже вступила в действие и распространяется на 49 регионов России.

По словам Бессонова, "Сбер" сейчас рассматривает около 80 проектов застройщиков с общим бюджетом примерно 40 млрд рублей для субсидирования по программе. Это пул проектов, потенциально возможный к реализации, по ним идут переговоры, ведется анализ на предмет соответствия условиям программы, уточнил он. "По нашим оценкам, из этого пула будет конвертировано в реальные сделки примерно 50-70% проектов. Мы ожидаем полное использование выделенного банку лимита", - пояснил Бессонов.

Ранее правительство РФ утвердило программу субсидирования кредитов девелоперам с низкомаржинальными проектами строительства жилья. На программу планируется выделить около 6,8 млрд рублей. По ее условиям, строительство должно вестись в тех регионах, в которых среднедушевые доходы за первый квартал 2020 года на 15 или более процентов ниже среднедушевых доходов в целом по России. По данным Росстата, среднедушевые денежные доходы населения по России (по новой методологии) за первый квартал 2020 года составляли 31 518 рублей. Программа будет применяться в 49 регионах со среднедушевым доходом менее 26 790 рублей.

Возмещение недополученных доходов рассчитывается как разница между ключевой ставкой Банка России, увеличенной на 7,5 процентных пункта, и фактической ставкой по договору. При этом сама процентная ставка по полученному кредиту не должна превышать значение ключевой ставки Банка России плюс 7,5 процентных пункта. Планируемая стоимость строительства проекта в соответствии с проектной декларацией застройщика ограничена 500 млн рублей, однако, как сообщалось, этот критерий программы может быть пересмотрен.

Предложения по программе

Необходимо отказаться от ограничения по сумме бюджета проекта в размере не более 500 млн рублей, так как в этом случае только одна треть низкомаржинальных проектов в России смогут рассчитывать на субсидию, а комплексные застройки не попадут под субсидирование, считает Бессонов. Также, по его словам, "Сбер" предлагает резервировать средства для банков под каждый проект на всю инвестиционную фазу - например, с использованием номинального счета. Сейчас по каждому проекту одобрение субсидии происходит каждый месяц, однако не исключено, что в таком случае средства в бюджете могут закончиться, и субсидирование может прекратиться в середине проекта. "Кроме того, банкам нужна гарантия субсидирования в течение всей инвестиционной фазы проекта", - сказал собеседник агентства.

Помимо этого, в Сбербанке предлагают исключить ежемесячную проверку отсутствия у заемщика задолженности по налогам, так как любая техническая просрочка может повлечь отказ в получении субсидии и ее возврат.