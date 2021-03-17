{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд дольщиков выплатит компенсации за шесть долгостроев

Планируется также достроить три проблемные дома

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение достроить три проблемные дома для 317 обманутых дольщиков и выплатить компенсации еще 577 гражданам за шесть долгостроев, сообщила в среду пресс-служба вице-премьера РФ, председателя наблюдательного совета фонда Марата Хуснуллина.

"Провели очередное заседание наблюдательного совета фонда. Права пострадавших дольщиков в шести субъектах Российской Федерации: в Пермском крае, в Свердловской, Ленинградской, Брянской, Томской областях, в Чувашской Республике - будут восстановлены. 317 граждан получат достроенное жилье. 577 гражданам будет выплачена компенсация по рыночной стоимости, что позволит вложить эти средства в покупку квартиры у добросовестного застройщика", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

На эти цели будет направлено 1,9 млрд рублей: 781 млн руб. - на завершение строительства и 1,1 млрд - на компенсации. Ближайшие выплаты уже назначены на конец марта.

Так, будут достроены два проблемных дома в Пермском крае (ЖСК "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь") и один дом в Свердловской области ("СУ-1"). Компенсации получат дольщики объектов следующих застройщиков: "Квартал" (Ленинградская область), СКФ "Комфорт" (Брянская область), ЖСК "Триумф. Квартал 2" (Пермский край), ЖСК "Нефтяная, 3" (Томская область), фирма "Три Асс" (Чувашия) и "СУ-1" (Свердловская область).

По состоянию на март, в Единый реестр проблемных объектов включено 2 тыс. 865 долгостроев жилой площадью более 17 млн кв. метров в 74 регионах. Как ранее сообщала пресс-служба Фонда дольщиков, в целом в 2021 году фонд планирует рассмотреть на заседании своего наблюдательного совета вопросы решения проблем 257 долгостроев.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Путин обратил внимание прокуроров на проблему неоправданного роста тарифов ЖКХ
Президент также отметил низкое качество обслуживания в этой сфере
Читать полностью