Фонд дольщиков выплатит компенсации за шесть долгостроев

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение достроить три проблемные дома для 317 обманутых дольщиков и выплатить компенсации еще 577 гражданам за шесть долгостроев, сообщила в среду пресс-служба вице-премьера РФ, председателя наблюдательного совета фонда Марата Хуснуллина.

"Провели очередное заседание наблюдательного совета фонда. Права пострадавших дольщиков в шести субъектах Российской Федерации: в Пермском крае, в Свердловской, Ленинградской, Брянской, Томской областях, в Чувашской Республике - будут восстановлены. 317 граждан получат достроенное жилье. 577 гражданам будет выплачена компенсация по рыночной стоимости, что позволит вложить эти средства в покупку квартиры у добросовестного застройщика", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

На эти цели будет направлено 1,9 млрд рублей: 781 млн руб. - на завершение строительства и 1,1 млрд - на компенсации. Ближайшие выплаты уже назначены на конец марта.

Так, будут достроены два проблемных дома в Пермском крае (ЖСК "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь") и один дом в Свердловской области ("СУ-1"). Компенсации получат дольщики объектов следующих застройщиков: "Квартал" (Ленинградская область), СКФ "Комфорт" (Брянская область), ЖСК "Триумф. Квартал 2" (Пермский край), ЖСК "Нефтяная, 3" (Томская область), фирма "Три Асс" (Чувашия) и "СУ-1" (Свердловская область).

По состоянию на март, в Единый реестр проблемных объектов включено 2 тыс. 865 долгостроев жилой площадью более 17 млн кв. метров в 74 регионах. Как ранее сообщала пресс-служба Фонда дольщиков, в целом в 2021 году фонд планирует рассмотреть на заседании своего наблюдательного совета вопросы решения проблем 257 долгостроев.