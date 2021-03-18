Хуснуллин: жилищное строительство может стать одним из главных драйверов развития Крыма

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Жилищное строительство может стать одним из драйверов развития экономики Республики Крым, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Активно будем развивать жилищное строительство, под это готовить инфраструктуру, жилищно-коммунальное хозяйство, сети подводные к площадкам. Считаем, что в перспективе обеспеченность жителей Крыма позволить сделать стройку таким драйвером развития региона", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и города Севастополя до 2025 года запланировано около тысячи мероприятий, "из них под 800 - это чистая стройка". "Строится выдающийся объект - это театр оперы и балета, музейный комплекс, выставочный комплекс на мысе Хрустальный с благоустройством вокруг, с новыми пешеходными и велосипедными дорожками, с набережными. Объект мирового уровня", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что в 2020 году впервые за последние пять лет объем выполнения ФЦП был на уровне 96%.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".