Эксперты: апартаментов и квартир в новостройках Сочи хватит на восемь месяцев продаж

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спрос на рынке новостроек Сочи превышает предложение, при сохранении текущего объема продаж предложения квартир и апартаментов хватит на семь-восемь месяцев. Об этом ТАСС сообщил в пятницу коммерческий директор работающей в Сочи консалтинговой компании Nedvex Consulting Роман Решетов.

"Сейчас коэффициент поглощения в целом по рынку - 0,62 (показывает, сколько нужно времени для реализации текущего объема предложения с учетом сохранения темпов продаж). Это означает, что все текущие площади будут реализованы за семь-восемь месяцев. Это очень низкий показатель, он свидетельствует, что спрос на рынке сильно выше текущего предложения", - сказал Решетов, уточнив, что на рынке новостроек Сочи сейчас продается 298,7 тыс. квартир и апартаментов.

По его словам, ситуация связана с ажиотажным спросом на рынке недвижимости Сочи, а также льготной ипотекой, при этом выход новых проектов не успевает за таким уровнем спроса. "Если в среднем за последние месяцы на рынке реализуется от 40 до 50 тыс. кв. м, то в продажу выходило от 3 до 10 тыс. кв. м", - уточнил Решетов.

Спрос на недвижимость в Сочи вырос еще осенью 2020 года из-за пандемии, рассказала генеральный директор агентства Tweed Ирина Могилатова. "Сейчас активность на рынке очень высокая, дешевое раскупают быстро. Основной спрос в Сочи приходится на квартиры стоимостью до 7 млн рублей. Самый ходовой товар - маленькие студии с одной спальней", - сказала собеседница агентства, добавив, что спрос на недвижимость Сочи также стимулирует предстоящий мораторий на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2021 года в Сочи планируют ввести ограничение на строительство многоквартирных домов, предположительно - на время разработки и утверждения генплана города, сроки оцениваются в два года. Во время ограничительных мер будет разрешено строительство индивидуальных жилых домов площадью не более 300 кв. м и высотой не более 12 м. Как рассказывал в интервью ТАСС мэр Сочи Алексей Копайгородский, временное ограничение на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в Сочи приведет к росту цен на недвижимость, при этом жилье будет более качественным. Он также сообщал, что сейчас в городе есть несколько застройщиков, которые ранее купили гектары со старыми объектами и в рамках принятых правил и регламентов разрабатывают проекты комплексной застройки.