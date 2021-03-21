Более 800 обманутых дольщиков в ХМАО получат свои квартиры в достроенных домах в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 марта. /ТАСС/. Строители в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) планируют завершить возведение четырех проблемных многоквартирных домов в 2021 году. Всего до конца года жилье получат более 800 обманутых дольщиков, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Югры.

"До конца 2021 года, согласно утвержденным дорожным картам (планам-графикам), планируется восстановить права более 800 граждан - участников долевого строительства Югры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году уже завершены работы по двум проблемным домам. В Нефтеюганске введен в эксплуатацию жилой дом, который должны были сдать еще в декабре 2016 года. Квартиры в нем получат 123 обманутых дольщика. Также завершено строительство дома в Сургуте, где жилье получат 57 граждан. Его планировалось ввести в эксплуатацию весной 2019 года, но сроки постоянно переносились, в результате он был внесен в реестр проблемных. Сдать его смог только новый инвестор в 2021 году.

"В 2021 году планируется завершить строительство еще не менее четырех проблемных домов - трех в Сургуте и одного в Нефтеюганске", - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что в регионе на 1 января 2021 года было признано проблемными 20 многоквартирных домов, находящиеся в Сургуте, в Нефтеюганске, в Лангепасе и Сургутском районе. Пострадавших участников долевого строительства - 1 627 человек.

В январе 2021 года исполнительный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Югры Михаил Павлов сообщил журналистам, что власти региона планируют в 2023 году завершить строительство проблемных домов и полностью решить вопрос с обманутыми дольщиками в ХМАО.