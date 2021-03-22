Интерес россиян к покупке комнат вырос в феврале в годовом выражении на 13%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россияне стали чаще интересоваться покупкой комнат в феврале 2020 года. Запрос на приобретение такой недвижимости в целом по стране вырос на 13% в годовом выражении, говорится в понедельник в исследовании "Авито недвижимость".

"На фоне нестабильной экономической ситуации многие жители страны стремились сохранить накопленные сбережения, вложив их в недвижимость. Не стали исключением из общего тренда и комнаты. Так, в феврале 2021 года спрос на их покупку в целом по стране превысил уровень февраля 2020 года на 13%", - отмечается в исследовании.

Аналитики портала отмечают рост интереса к покупке комнат в большинстве регионов России. В частности, наиболее востребованными они оказались в Крыму, например, в Симферополе запрос на приобретение комнаты вырос в 1,8 раза в годовом выражении, в Севастополе - в 1,4 раза. Также заметно увеличился интерес в Новосибирске, Москве (в 1,5 раза), Омске, Воронеже (1,4 раза) и Санкт-Петербурге (на 28%). Снижение потребительского спроса на покупку комнат зафиксировано, например, в Туле (на 9%), Саратове (8%) и Ярославле (5%).

Объем выставленных на продажу комнат в целом по России в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года сократился на 15%. Больше всего снизился объем предложения в Новосибирске (в 1,8 раза), Казани (на 39%), Туле (на 36%). В Санкт-Петербурге за год на 16% сократилось количество продаваемых комнат, а в Москве наоборот выросло на 5%.

Заинтересованность россиян в покупке комнаты в коммунальной квартире повышается в том числе в условиях принятия закона о комплексном развитии территорий, согласно которому у собственника может появиться возможность получить квартиру взамен комнаты при попадании жилого дома в проект КРТ, считает руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито недвижимости" Руслан Закирьянов.

"Кроме того, россияне продолжают обращать внимание на комнаты, как на более доступные варианты жилья в условиях экономической нестабильности. К тому же расположение таких объектов недвижимости зачастую в центральных районах разных городов повышает их привлекательность с точки зрения дальнейшего приобретения в собственность", - считает эксперт.

В то же время средняя стоимость выставленной на продажу комнаты практически не изменилась за год и составила 578 тыс. рублей в целом по России при средней площади 17 кв. м и 34 тыс. рублей в среднем за кв. м. Наиболее высокая средняя стоимость квадратного метра выставленной на продажу комнаты наблюдается в Москве (225 тыс. рублей за кв. м, рост на 16% за год), Сочи (121 тыс. рублей за кв. м, рост на 21%) и Санкт-Петербурге (108,5 тыс. рублей за кв. м, рост на 14%). Аналитики "Авито недвижимости" отмечают, что в этих городах покупка комнаты может обойтись дороже приобретения отдельной квартиры во многих крупных городах.