Объем выдач льготной ипотеки под 6,5% в феврале вырос в два раза

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Объем выдач льготной ипотеки под 6,5% в феврале вырос почти в два раза по сравнению с январем - до 108 млрд руб., говорится в материалах ЦБ РФ.

"Доля программы "Льготная ипотека 6,5%" в выдачах составила около 30%, объем выдач вырос почти двукратно по сравнению с январем, до 108 млрд руб., но все еще отстает от пиковых значений осени 2020 года (около 160 млрд руб. в среднем за месяц)", - отмечается в материале.

В ЦБ напоминают, что всего с момента запуска этой программы выдано кредитов на сумму более 1,2 трлн руб.

Рост ипотечного портфеля ускорился в феврале на 1,8% после сезонно низкого январского прироста в 1%, среднемесячный темп в сентябре - декабре 2020 года составлял около 3%.

В феврале активизировался рост необеспеченного потребительского кредитования, который составил 1% против 0,7% в январе. Рост произошел на фоне восстановления потребительской активности и улучшения экономической ситуации, отмечают в регуляторе.

В феврале корпоративный портфель вырос на 352 млрд руб. или 0,8% против сокращения на 0,2% в январе. Около 200 млрд руб. прироста пришлось на сделки репо с финансовыми организациями, поясняют в ЦБ. Еще около 90 млрд руб. было выдано застройщикам жилья в рамках проектного финансирования. Активный рост корпоративного кредитования произошел у крупных банков из топ-100 (прирост на 2,3%), не являющихся системно значимыми кредитными организациями (СЗКО), при этом рост кредитования СЗКО была более скромной (+0,5%).