Права на землю под долгостроем ЖК "Малая Истра" передадут в Фонд дольщиков

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства получит в распоряжение 17 земельных участков, на которых расположены дома проблемного жилого комплекса "Малая Истра" в Московской области. Это следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации распоряжения правительства.

Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжению, ДОМ.РФ передал 17 земельных участков в деревне Высоково Московской области без проведения торгов в безвозмездное пользование ООО "Компания промсервис". На указанных участках компания занималась застройкой малоэтажного жилого комплекса "Малая Истра", однако в 2018-2019 годах стройка была фактически заморожена. В июне 2020 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Фонда дольщиков признал застройщика "Компания промсервис" банкротом. В связи с этим обязательства компании по указанным 17 земельным участкам перейдут Фонду защиты прав дольщиков.

Сегодня насчитывается более 1,2 тыс. обманутых граждан ЖК "Малая Истра", говорится в обращениях инициативной группы дольщиков жилого комплекса к органам власти. Также дольщики ожидают проведения заседания наблюдательного совета фонда, где будет принято решение о достройке домов или выплате компенсаций обманутым дольщикам.

Строительство жилого комплекса велось на федеральных земельных участках, поэтому передачей их в безвозмездную аренду занимался ДОМ.РФ как агент РФ по вовлечению в оборот земельных участков, находящихся в государственной собственности.

Жилой комплекс "Малая Истра" расположен на расстоянии 33 км от МКАД по Волоколамскому шоссе в Истринскиом районе, Ивановском сельском поселении, деревне Высоково. Согласно единому ресурсу застройщиков, компания с задержкой ввела в эксплуатацию несколько корпусов на 53,2 тыс. кв. м в 2016-2018 годах. При этом сегодня в едином реестре проблемных объектов находится 17 корпусов ЖК, по которым открыто конкурсное производство. Первоначально жилые дома должны были ввести в эксплуатацию в 2015-2016 годах.