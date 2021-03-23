Дума отменяет необходимость получения документа о техусловиях подключения объектов к сетям

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, отменяющий необходимость получения технических условий технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения как самостоятельного документа.

Законопроектом в целях исключения смешения понятий "технические условия, включаемые в градостроительный план земельного участка", и "технические условия, содержащиеся в договорах подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", предлагается сохранить только термин "технические условия, содержащиеся в договорах подключения (технологического присоединения)".

В градостроительном плане земельного участка разработчики предлагают использовать термин "информация о возможности подключения (технологического присоединения)". Этот перечень сведений будет включать в себя данные о максимальной нагрузке в возможных точках подключения к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию.

Законопроект не распространяется на сети электроснабжения, поскольку порядок технологического присоединения объектов капитального строительства к электрическим сетям устанавливается законодательством об электроэнергетике.

Как пояснил журналистам член профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский, "работа с ресурсоснабжающими организациями всегда была сложным вопросом для строительных компаний". "Подключение объектов к коммуникациям водоканала, энергетики и теплосетям вызывало большое количество споров и так называемый конфликт интересов. Проще говоря, с одной стороны существует желание нагрузить строителей всевозможными обременениями и за их счет осуществить ремонт обветшавших сетей, с другой - побыстрее подключиться к сетям, особо не задумываясь, как будет обеспечиваться новый объект", - сказал он.

Член профильного комитета при этом заметил, что "при рассмотрении предлагаемых изменений у экспертного сообщества и депутатов возник ряд вопросов, не учтенных в предлагаемом законопроекте". "На мой взгляд, ко второму чтению на них следует ответить и найти баланс интересов между строителями и ресурсоснабжающими организациями", - заключил он.