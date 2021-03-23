Объемы возведения жилья в Адыгее за два последних года выросли на 40%

МАЙКОП, 23 марта. /ТАСС/. Объемы строительства жилья в рамках нацпроекта в Адыгее в 2020 году составили 258 тыс. кв. метров, что на 40% превышает показатели 2018 года, когда в регионе стартовал национальный проект "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе главы республики по итогам встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с руководителями строительных организаций.

"В прошлом году в регионе построили 258 тыс. кв. м, что составляет 140% в сравнении с 2018 годом, когда начал действовать нацпроект. К 2030 году Адыгея должна ввести в эксплуатацию до 2,6 млн кв метров жилья", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Льва Каракяна.

На территории региона работают 34 застройщика, которым выданы разрешения на возведение 150 многоквартирных домов до 2025 года. В текущем году планируется построить 300 тыс. кв. метров жилья. За январь - февраль уже введено в эксплуатацию 36,4 тыс. кв. метров, что составляет более 110% (на 10% больше) к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего домов возводится в столице Адыгеи, а также Тахтамукайском и Майкопском районах, уточнили в пресс-службе.

Для развития рынка жилищного строительства в Адыгее используют механизмы кредитования и субсидирования застройщиков. Растет число выданных ипотек, сейчас средняя ставка в регионе составляет чуть более 7%. На начало года портфель ипотечных кредитов составил 15,2 млрд рублей, добавили в пресс-службе.

Глава Адыгеи поручил усилить контроль за строительством жилищных объектов. По данным замначальника управления государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Адыгеи Илоны Кравцовой, основные нарушения застройщиков на территории республики связаны с недочетами при оформлении проектной документации, проведением работ, не соответствующим проекту.