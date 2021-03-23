Власти Карелии выявили 200 тыс. кв. м аварийного жилья в арктических районах

ТАСС, 23 марта. Власти Республики Карелия выявили 200 тыс. кв. м аварийного жилого фонда и соответствующую "проблемную" инфраструктуру в муниципалитетах региона, входящих в Арктическую зону, сообщил во вторник журналистам глава республики Артур Парфенчиков.

"Если говорить по проблемам Арктической зоны, одна из главных - это инфраструктура. На сегодняшний день в пяти районах Республики Карелия мы зафиксировали 200 тыс. кв. м аварийного жилья с сопутствующей проблемной инфраструктурой. Где-то даже до сих пор сохранились сложные по экономике мазутные котельные. Это наследие советского периода, они продолжают работать, генерировать сложную экономику в ЖКХ. Для сравнения - на втором этапе расселения аварийного жилья вся Карелия зафиксировала 160 тыс. кв. м", - сказал Парфенчиков.

Он также отметил, что сейчас власти Карелии выполняют второй этап программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. "Мы активно работаем с федеральным центром. Этот вопрос я докладывал председателю правительства. Нам нужна отдельная программа, чтобы решать вопрос с максимально быстрым расселением аварийного жилья. Здесь есть своя специфика, потому что определенная часть населения, которая сегодня проживает или имеет аварийное жилье на территории Арктической зоны, они хотели бы переселиться южнее, в южные районы Карелии. Сложная социальная ситуация", - уточнил глава республики.

В Карелии к Арктической зоне относятся шесть территорий, это Беломорский, Лоухский, Кемский районы, а также включенные недавно Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.