Минсельхоз планирует ограничить "возраст" жилья по сельской ипотеке

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Программа сельской ипотеки может получить ограничение по возрасту жилья, на которое оформляется кредит. Конкретный срок пока не определен, обсуждается три года или пять лет, сообщила в пятницу директор департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России Ксения Шевелкина на Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".

"Учитывая, что направлением для реализации сельской ипотеки является как приобретение, так и строительство, мы хотели бы скорее всего ограничить возраст приобретаемого жилья. Чтобы, если это ИЖС, жилье было не старше пяти лет или трех лет, на сегодняшний день мы не остановились на конкретном сроке", - сказала Шевелкина.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза России сообщили ТАСС, что министерство планирует распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область, которая ранее не входила в эту программу. Кредиты будут предоставляться на строительство жилья на сельских территориях гражданам, проживающим в Московской области и работающим в агропромышленном комплексе не менее двух лет.

Сельская ипотека является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. По действующим условиям, взять льготную ипотеку может любой гражданин от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Дальнего Востока и Ленинградской области - до 5 млн). Первоначальный взнос - 10% от общей суммы.

Программа сельской ипотеки распространяется почти на все населенные пункты с населением не более 30 тыс., за исключением городских округов и муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Список сельских территорий определяется в каждом субъекте отдельно и есть в открытом доступе. Перечень можно уточнить на сайте местных органов власти.