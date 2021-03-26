В ДОМ.РФ сообщили, что ежемесячный платеж по ипотеке в 2020 году не изменился

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Средний ежемесячный платеж по ипотеке в России в 2020 году благодаря низким ставкам остался на уровне 2019 года, несмотря на рост цен на жилье. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" в пятницу.

"Ставка по ипотеке снизилась, при этом выросла средняя стоимость квартиры, но не вырос платеж. А самый важный фактор, на который ориентируются люди, когда берут кредит, это не ставка, а именно платеж, потому что он в конечном счете определяет нагрузку", - сказал Гольдберг.

Так, согласно представленным на конференции данным аналитического центра ДОМ.РФ, в 2020 году средний платеж по ипотеке составил 20-21 тыс. рублей в месяц, что сопоставимо с 2019 годом - 21-22 тыс. рублей. Доля платежа по ипотеке в доходе семьи не изменилась - 25-30%.

При этом средняя цена квартиры, на которую брали ипотеку, выросла с 2,9 млн рублей в 2019 году до 3,6 млн рублей в 2020-м. Сумма кредита в свою очередь достигла 2,3 млн рублей (в 2019 году - 2,1 млн рублей). Первоначальный взнос остался на уровне 15-20% от стоимости квартиры.

Гольдберг добавил, что из-за беспрецедентного для российского ипотечного рынка снижения ставок существенно вырос срок кредита. "В условиях низких ставок, конечно, значимо снижается переплата по кредиту. Если раньше срок кредитования составлял в среднем до 15 лет, то в 2020 году этот показатель вплотную приблизился уже к 18-19 годам", - отметил он.

По словам Гольдберга, типичным ипотечным заемщиком в 2020 году стала семья специалистов, служащих, представителей малого и среднего бизнеса с медианной зарплатой, согласно опросу, 40-50 тыс. рублей в месяц, доходы на семью оставляли 70-90 тыс. рублей.