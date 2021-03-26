Участие в проектах комплексного развития станет ключевым показателем для Фонда ЖКХ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Участие в проектах комплексного развития территорий (КРТ) станет одним из ключевых показателей эффективности деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель генерального директора фонда Олег Рурин на заседании совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимире Якушеве в режиме видеосвязи.

"Буквально на прошлой неделе фондом получено поручение правительства РФ по ключевым показателям эффективности деятельности фонда, и одним из таких показателей стал показатель по механизму КРТ, на этот год он составляет 200 тыс. кв. м нового жилищного строительства на таких территориях. Так что мы очень активно занимаемся развитием этого механизма и работаем со всеми субъектами РФ", - сказал он.

Рурин добавил, что в составе Фонда ЖКХ создан департамент КРТ и определен заместитель генерального директора, который отвечает за это направление - Михаил Сюткин.

"По сути, это новый этап жизни фонда. Он долгое время занимался только расселением из аварийного жилья, затем стал субсидировать модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, заниматься энергоэффективностью, после осуществлять мониторинг программ капительного ремонта, а теперь будет функционировать в рамках закона о КРТ", - прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства был создан в июле 2007 года на основании федерального закона в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение как аварийного, так и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.