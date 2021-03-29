Более 600 обманутых дольщиков в Липецке получат квартиры в апреле 2021 года

ТАСС, 29 марта. Власти Липецкой области завершили строительство дома для обманутых дольщиков, который расположен на улице Свиридова в Липецке. Более 620 семей в апреле получат ключи от новых квартир, которых ждали более пяти лет, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"С 5 апреля начнется передача ключей дольщикам дома по адресу: Липецк, ул. Свиридова, 14. Дольщики ждали свои квартиры более пяти лет. 19 октября 2018 года между администрацией Липецкой области и ПАО "Орелстрой" (ГК "ОДСК") было подписано соглашение о сотрудничестве по достройке проблемного объекта. Обязательства выполнены в полном объеме, скоро 628 семей смогут получить долгожданный статус новоселов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, это шестой дом в Липецке, который достроила в регионе ГК "ОДСК" за 2,5 года - почти 1 тыс. обманутых дольщиков получили свои квартиры в микрорайонах "Елецкий", "Европейский" и "Университетский".

История вопроса

В 2018 году обманутые дольщики Липецка обратились за помощью к главе государства Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", прокуратура по Липецкой области возбудила четыре уголовных дела в отношении компаний-застройщиков: СУ-10 треста "Липецкстрой", "Стройград", "Велес" и "Эксстроймаш". Было выявлено более 2,5 тыс. обманутых дольщиков, из них свыше 1,8 тыс. стали жертвами мошенничества при строительстве квартир в микрорайоне "Европейский" в Липецке.

Жилой комплекс "Европейский" в Липецке строила липецкая компания "Эксстроймаш", входившая в "СУ-5", в отношении их руководителей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). В настоящее время ущерб дольщикам оценивается в 333 млн рублей, все фигуранты дела установлены, председатель совета директоров "СУ-5" Михаил Захаров и его бывшая супруга скрываются в Германии, они объявлены в международный розыск.