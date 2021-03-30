ДОМ.РФ поможет застройщикам Ивановской области получить проектное финансирование

ИВАНОВО, 30 марта. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Ивановская область договорились о сотрудничестве в сфере проектного финансирования строительства многоквартирного жилья. Соответствующее соглашение было подписано между губернатором Станиславом Воскресенским и генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Ивановская область активно развивается с точки зрения жилищного строительства, и половина объема приходится на многоквартирные дома. Поэтому в текущих условиях важно помочь застройщикам наращивать темпы. Для достижения показателей нацпроекта по вводу жилья ДОМ.РФ договорился с региональным правительством о сотрудничестве в сфере проектного финансирования", - приводит пресс-служба слова Мутко.

В свою очередь Воскресенский подчеркнул значимость принятых решений, отметив, что стороны также нацелены на развитие ипотечного кредитования, в том числе для индивидуального жилищного строительства. "У госкомпании есть льготные программы ипотеки для индивидуальной жилищной застройки, а у нас все-таки в области почти половина строительства - это именно ИЖС. Вот для них мы посмотрим, какие могут быть программы, чтобы людям такие продукты были доступны", - добавил губернатор.

Соглашение между правительством Ивановской области и ДОМ.РФ подписано сроком на три года с возможностью пролонгации.

Как уточнили ТАСС в департаменте жилищного строительства и архитектуры Ивановской области, в 2020 году в регионе зафиксирован рост числа выданных ипотечных кредитов. Всего жители Ивановской области получили в банках свыше 8,8 тыс. ипотечных кредитов, это почти на 27% больше, чем в 2019 году. При этом каждый десятый жилищный кредит в регионе был выдан по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. В этом году Ивановская область намерена ввести в эксплуатацию 355 тыс. кв. м жилья, что почти на 7,4% больше, чем годом ранее.