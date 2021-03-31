В центре Москвы построят и реконструируют 45 объектов недвижимости в 2021 году

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Около 45 объектов недвижимости с общей площадью 665 тыс. кв. м построят и реконструируют в центральном округе столицы в нынешнем году. Об этом в среду сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Дмитрий Стулов.

"В планах на 2021 год у нас 665 тыс. кв. м <…> - 45 объектов. В этом году у нас большой план, непривычный по городскому бюджету - 23 объекта. Один из ключевых центров, где у нас будет большое развитие по бюджету - это территория "Лужники", - сказал Стулов.

Он отметил, что на территории олимпийского комплекса "Лужники" идет активное строительство теннисного центра площадью 36 тыс. кв. м, а также международного центра самбо и бокса. По его словам, сложно ведутся строительные работы ледового дворца "Кристалл". "К сожалению, генподрядная организация, которая работала, не справилась с обязанностями. Начата процедура расторжения. Но знаю, что коллеги максимально сейчас прилагают все усилия, чтобы наверстать упущенный график работ. И в течение этого, максимум следующего года, я думаю, все основные строительные работы будут на нем завершены", - добавил Стулов.

Он подчеркнул, что также знаковый объект 2021 года, который будет реализован за счет средств инвестора, - многофункциональный комплекс "ГЭС-2" на Болотной набережной, на территории которого будут размещены учебный центр, библиотека, корпус для художественной резиденции, актовый зал на 420 посадочных мест, высокотехнологические и творческие мастерские.

"По транспорту у нас сопоставимы планы с 2020 годом - это два объекта дорожного хозяйства, один объект наземного городского пассажирского транспорта и десять объектов инженерии. <...> Амбициозный план [по формированию внешнего облика центра города] на этот год - сохранение 20 объектов культурного наследия, <...> капремонт 50 зданий и благоустройство пяти общественных пространств", - заявил Стулов.

Он уточнил, что в прошлом году было введено в эксплуатацию 29 объектов недвижимости общей площадью 605,5 тыс. кв. м.