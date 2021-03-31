Число сделок на рынке новостроек в России в феврале увеличилось на 42%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Росреестр в феврале 2021 года зарегистрировал 71 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - почти на 42% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба ведомства.

"За отчетный период этот показатель составил 71 тыс., что почти на 42% больше, чем в феврале годом ранее (50 тыс.). В январе 2021 года зарегистрировано 49 тыс. ДДУ", - рассказали в Росреестре.

Согласно материалам ведомства, больше всего договоров долевого участия зарегистрировано в Москве (11,3 тыс.), Московской области (10,5 тыс.), Санкт-Петербурге (5,9 тыс.), Краснодарском крае (4,6 тыс.) и Свердловской области (3,7 тыс.).

Общее количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек России за январь - февраль 2021 года выросло на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 120,4 тыс., уточнили в Росреестре. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 93,2 тыс. сделок на рынке новостроек.

В феврале 2021 года спрос вырос и на вторичном рынке недвижимости России, добавили в ведомстве. Здесь количество зарегистрированных сделок в феврале 2021 года увеличилось на 15% - до 288,7 тыс. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 250,1 тыс. сделок. За январь - февраль 2021 года число сделок увеличилось на 8,7% - до 471,6 тыс. Сделки на рынке вторичной недвижимости чаще всего заключали в Краснодарском крае (17,1 тыс.), Нижегородской области (12,9 тыс.), Москве (12,1 тыс.), Свердловской области (11,1 тыс.) и Санкт-Петербурге (9,7 тыс.).