В Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемный ЖК после проверки прокуратуры

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Проблемный жилой комплекс "Авиатор" в Краснодаре, строительство которого было начато в 2011 году, ввели в эксплуатацию после проверки краевой прокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Краснодаре благодаря принятым органами прокуратуры края мерам восстановлены права граждан-участников строительства проблемного жилого комплекса "Авиатор" <…> Объект не мог быть введен в эксплуатацию из-за невозможности его подключения к сетям теплоснабжения ввиду отсутствия необходимой мощности, в связи с чем прокуратура внесла представление в адрес застройщика, указанный вопрос также явился предметом рассмотрения на рабочей группе прокуратуры края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в январе 2021 года произведен пуск теплоносителя, объект обеспечен нормативным уровнем тепловой энергии. По информации прокуратуры, органом местного самоуправления выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, идет подготовка к передаче дольщикам ключей от квартир.

Также уточняется, что жилой комплекс, состоящий из трех многоквартирных домов, строился с 2011 года. Первая очередь была сдана в 2015 году, однако сроки завершения строительства второй очереди переносились. С 2017 года строительство объекта завершалось другим инвестором. Всего были привлечены средства 175 дольщиков.