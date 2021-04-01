СП предложила включить в нацпроект расселение бараков эпохи промосвоения в Сибири и ДФО

МОСКВА 1 апреля. /ТАСС/. Мероприятия по переселению граждан из непригодного жилья, построенного в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока, необходимо включить в национальный проект "Жилье и городская среда". Такие выводы содержатся в отчете Счетной палаты (СП) о результативности мер по решению жилищного вопроса на таких территориях, которые принимались в 2019-2020 годах и прошедшем периоде 2021 года.

"Предлагаем включить в национальный проект "Жилье и городская среда" мероприятия, направленные на переселение граждан из непригодных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока, с необходимым финансовым обеспечением", - указывают аудиторы.

В целом, по итогам анализа, Счетная палата отметила крайне низкую результативность выполнения мероприятий по переселению граждан из непригодного жилья на данных территориях. В частности, исполнение расходов федерального бюджета составило 136,7 млн рублей - 28% предусмотренного объема. Из планируемых к обеспечению в 2020 году жильем 259 семей фактически обеспечена только 71 семья или 27%, сообщили в СП.

Аудиторы напоминают, что в годы промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока для строителей, работников нефтегазовой отрасли, участников экспедиций в неосвоенных районах возводились временные строения (бараки, модульные блок-контейнеры, вагончики, срубы и пр.). После закрытия организаций и экспедиций некоторые работники остались проживать в таких же не приспособленных для постоянного проживания строениях.

Минстрой не до конца обеспечил решение проблем, выявленных Счетной палатой, прокомментировала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. "В итоге основные из них мы сейчас отмечаем повторно. Это отсутствие исчерпывающих критериев отнесения непригодных строений к числу подлежащих расселению и сносу, несоответствие количества нуждающихся в переселении граждан (852 семьи) показателям госпрограммы "Жилище" (9,28 тыс. семей) и предварительным результатам проведенной регионами в 2020 году инвентаризации (20,1 тыс. семей), отсутствие законодательного определения понятия "помещение, непригодное для проживания", - сообщила она на коллегии.

Всего на переселение граждан в ближайшие три года предусмотрено 1,5 млрд рублей, при этом бюджет сформирован в отсутствие исчерпывающих критериев отнесения граждан к категории, подлежащей переселению и, соответственно, без оценки реальной потребности субъектов в средствах, отмечают аудиторы. "В результате возникают риски образования значительных остатков средств аналогично ситуации 2020 года, когда 72% субсидий не были востребованы субъектами в связи с невозможностью расселения 200 семей", - считают в Счетной палате.

О расширении критериев

Минстрой также отмечает проблемы, на которые указывает Счетная палата, прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев. Он напомнил, что в прошлом году ведомство подготовило постановление о расширении критериев оценки нуждающихся граждан, документ был внесен на утверждение в правительство, но отправлен на доработку.

"Если бы мы успели принять данное постановление в прошлом году, то многие проблемы уже были бы решены. В настоящее время мы дорабатываем постановление с министерством финансов и субъектами РФ. Работа должна быть завершена в первом квартале этого года. Уверен, что после принятия постановления мы начнем решать вопросы более эффективно", - приводятся слова Гордеева в материалах Счетной палаты.

О регулировании мероприятий по переселению граждан

Переселение граждан из непригодного жилья, созданного в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока, реализуется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", уточнили в пресс-службе Минстроя России. В госпрограмме установлены показатели по количеству семей, которые были сформированы по предварительным количественным данным, полученным до разработки точных критериев отнесения граждан к категории проживающих в не предназначенных для этого строениях.

В августе 2019 года эти критерии были утверждены правительством, пояснили в ведомстве. Так, гражданин должен постоянно проживать в непригодном помещении, предоставленном до 25 декабря 1991 года, при этом ранее ему не должны были предоставляться меры социальной поддержки в виде обеспечения жилым помещением за счет средств бюджетов и пр. Согласно критериям, по информации от субъектов, участвующих в данном мероприятии, обеспечению жильем подлежит 852 семьи (2 454 человек), отмечают в Минстрое.

На основании указанных данных рассчитывались исходные параметры финансирования по регионам, которые были установлены федеральным законом о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства. "В ходе реализации мероприятий по переселению в 2020 году в Минстрой поступили обращения органов исполнительной власти субъектов РФ о необходимости изменений параметров финансирования, что было вызвано несоответствием граждан, включенным в списки подлежащих обеспечению жильем, утвержденным правительством критериям. Таким образом, возникла необходимость уменьшения размеров субсидий бюджетам субъектов РФ", - пояснили в ведомстве.

О нацпроекте

Национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется до 2030 года с целью обеспечения российских семей качественным доступным жильем, создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Согласно указу президента о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.