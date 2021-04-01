В Петропавловске-Камчатском 57 семей получат выплату на покупку жилья

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апреля. /ТАСС/. В Петропавловске-Камчатском 57 семей получат в 2021 году социальную выплату в размере от 1,2 до 2,6 млн рублей на улучшение жилищных условий, сообщила ТАСС начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Наталья Слепова.

"В этом году свидетельство на право получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий выдадут 57 молодым семьям из Петропавловска-Камчатского, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Выплаты проводятся в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", работающей в столице Камчатки с 2008 года. Размер выплаты варьируется от 1,2 до 2,6 млн рублей в зависимости от количества членов семьи", - сказала Слепова.

Она добавила, что в 2021 году на подпрограмму из бюджетов всех уровней выделено более 101 млн рублей. Для включения в список участников программы необходимо, чтобы супруги (или один из взрослых, если семья неполная) были не старше 35 лет, нуждались в улучшении жилищных условий и имели достаточные доходы для оплаты средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.