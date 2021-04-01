В Новосибирске сдали в эксплуатацию два крупнейших долгостроя

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Строительство двух крупнейших долгостроев Новосибирска на улице Тульской, которое началось в 2007 году, завершено, квартиры получили почти 700 человек. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Процесс достройки объектов был очень сложным и потребовал нестандартных решений. Для завершения строительства данных долгостроев был реализован масштабный инвестиционный проект, в рамках которого на достройку объектов было направлено 60 млн рублей. Это позволило окончательно решить вопрос с дефицитом средств и вводом домов в эксплуатацию, решены проблемы 691 обманутого дольщика", - отметил замминистра строительства области Алексей Колмаков.

Строительство домов в 2007 году начал застройщик "Социальный жилищный комплекс". В 2009 году работы на объекте прекратились из-за финансовых проблем. В 2012 году новый застройщик "Баутехник-Т" откорректировал проектную документацию и возобновил и процесс. В июне 2016 года строительство домов вновь остановилось из-за конфликта с недобросовестным генеральным подрядчиком - компанией "Стройцентр". После длительных судебных разбирательств новым генподрядчиком по достройке объектов с 2018 года стал "СМУ 9".

С начала 2021 года на территории области уже введены в эксплуатацию четыре проблемных объекта, 950 семей получили квартиры.

На конец 2020 года в Новосибирске числилось 58 проблемных объектов. Дольщики некоторых долгостроев, например, микрорайона Новомарусино, неоднократно объявляли голодовки, чтобы привлечь внимание к данной теме.